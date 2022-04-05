Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi 9 Nisan'da

Youtube üzerinden de canlı yayınlar ile izleyicilere aktarılacak olan etkinlik, tüm Türkiye'den sporseverlerin katılımıyla gerçekleşecek

Global spor dünyasında yaşanan son gelişmelere ve spor endüstrisinin iç yüzüne ışık tutulan Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde yöneticiler, sporcular ve gazeteciler gibi sporun her katmanından alanında uzman kişileri, sporu hayatında önemli bir yere koyan ve ülke sporumuzun ilerlemesine kafa yoran yetkin ve hevesli üniversite öğrencileri ile buluşturmaya devam.

Etkinliğe kayıt olmak için: bogazicisporzirvesi.com

Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi 2022 Oturumları:

Motor Sporlarının Arka Yüzü - Serhan Acar : Motor sporlarında ülkemizin ve tüm dünyanın son durumunun tartışıldığı keyifli bir oturum.

Cem Bölükbaşı Özel : Ülkemizin en başarılı-medyatik sporcularından Cem Bölükbaşı'nın simülasyondan F2'ye uzanan muhteşem hikayesinin anlatıldığı bir oturum.

Ömer Faruk Yurtseven Özel: Türkiye'de başlayan kariyerini NCAA'de devam ettiren, ardından dünyanın en büyük basketbol ligi NBA'de ülkemizi başarıyla temsil eden Ömer Faruk Yurtseven'in hikayesini anlattığı bir oturum.

Spor Salonunda Konuşulmayanlar - Fırat Balkaya : Fitness sektörüne Türkiye'de bilimsel bir yaklaşım getiren ilk kişilerden Fırat Balkaya ile spor salonlarında öğrenemeyeceğiniz bilgiler bu oturumda.

Spor Odaklı Pazarlama - Ahmet Gülüm : Eski milli voleybolcu, Sportsnet Group yönetim kurulu başkanı Ahmet Gülüm ile spor üzerine pazarlamanın derinlerine inilecek bir oturum.

De Marke Özel : 360 derece bir ajans olma niteliği taşıyan De Marke'nin kuruluşundan bugüne kadarki evrimini anlatan ilham verici bir oturum.

Socrates Özel : Sporun her alanına medyanın her alanında değinen Socrates'in kurucularıyla birlikte kuruluşunun ve bugüne kadarki hikayesinin anlatıldığı özel bir oturum.

Sportsmanship Brotherhood Özel : 1896 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Robert College zamanlarında kurulan Sportsmanship Brotherhood'un değerli mezunlarıyla keyifli bir oturum.

Bilyoner : Bilinen yönleri haricinde de birçok özelliği bulunan Bilyoner'in özellikle pazarlama tarafının ele alındığı ilgi çekici bir oturum.

NBA'de Antrenörlük - Erdem Can : ; Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğünden NBA'de görev yapan ilk antrenör olma yolunda Erdem Can'ın sporculuk anılarıyla harmanlanmış keyifli bir oturum

Sporun Tamamlayıcı Yönleri: Uğur Utku Sezer, Emre Gökgöz (Fityemek) : Sporu tek başına yaparak bir yere gidemeyenlere özel, sporu tamamlayan farklı alanlardan alanında uzman kişilerle bir oturum.

Fatih Arda İpçioğlu : Olimpik atlama dalında Fatih Arda İpçioğlu'nun kariyer hikayesi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin nasıl bir his olduğunu izleyen herkese tattıracak bir oturum.

Kübra Dağlı : ; Dövüş sporları içinde büyüyen bir kadın, başarılı milli tekvandocumuz Kübra Dağlı'nın anlatacakları izleyen herkese ilham verecek cinsten.

Roksan Kunter : Yıllardır çeşitli kanallarda ilgiyle takip edilen spor programlarının sevilen sunucusu, eski basketbolcu ve Bein Sports spikeri Roksan Kunter'in keyifli hikayelerini anlatacağı bir oturum.

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