Boğaziçi Üniversitesi, Adalet Ağaoğlu'nun Eserlerini Gelecek Kuşaklara Aktarıyor

Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun külliyatını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hem yayıncılık hem de arşiv çalışmalarıyla sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından hayata geçirilen "Adalet Ağaoğlu Serisi" ile yazarın tüm eserlerinin yeniden okura kazandırılması amaçlanıyor.

Serinin ilk adımı, yazarın "Dar Zamanlar Üçlemesi" olarak bilinen dizisinin tamamı ile "Dert Dinleme Uzmanı" romanının bir araya getirildiği "Dar Zamanlar Dörtlemesi"nin yayımlanmasıyla atıldı.

Ardından yazarın kişisel arşivinden elde edilen belgeler, notlar ve fotoğraflarla zenginleştirilen "Fikrimin İnce Gülü" özel edisyonu, külliyatın en kapsamlı çalışması olarak yayımlandı.

Yapıtların farklı dillere kazandırılması hedefleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, gelecekte de Ağaoğlu'nun tüm eserlerini yayımlamayı ayrıca yapıtlarını farklı dillere kazandırarak dünya edebiyatındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda İtalyanca ve Azerice başta olmak üzere çeşitli çeviri projeleri de yürütülüyor.

Adalet Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı kişisel arşivi, 27 Ocak 2010'da "Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası" adıyla hizmete açıldı. Odanın tasarımı, mobilyaları ve yerleşim düzeni bizzat yazar tarafından planlandı.

Arşivde belgeler, mektuplar ve kişisel notlar da yer alıyor

Araştırmacılara açık bir biçimde düzenlenen arşivde, 1948-2008 arasındaki basın arşivlerinden, yazarın her bir eserine ait el yazmaları, belgeler, mektuplar ve kişisel notlara kadar geniş bir materyal yelpazesi bulunuyor.

Ayrıca Adalet Ağaoğlu ve eşi Halim Ağaoğlu'na ait özel kitap koleksiyonları, ödüller, plaklar ve fotoğraflar da bu odada korunuyor.

Belge ve dosyaların dijitalleştirme süreci devam ederken, arşiv Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yanı sıra dışarıdan gelen araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanımına açık. Araştırmacılar, randevu sistemiyle arşivden yararlanabiliyor.