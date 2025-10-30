Haberler

Boğaziçi Üniversitesi, Adalet Ağaoğlu'nun Eserlerini Gelecek Kuşaklara Aktarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun külliyatını koruma ve yaşatma amacıyla 'Adalet Ağaoğlu Serisi'ni başlattı. Eserlerin yeniden yayımlanması ve farklı dillere kazandırılması hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun külliyatını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hem yayıncılık hem de arşiv çalışmalarıyla sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından hayata geçirilen "Adalet Ağaoğlu Serisi" ile yazarın tüm eserlerinin yeniden okura kazandırılması amaçlanıyor.

Serinin ilk adımı, yazarın "Dar Zamanlar Üçlemesi" olarak bilinen dizisinin tamamı ile "Dert Dinleme Uzmanı" romanının bir araya getirildiği "Dar Zamanlar Dörtlemesi"nin yayımlanmasıyla atıldı.

Ardından yazarın kişisel arşivinden elde edilen belgeler, notlar ve fotoğraflarla zenginleştirilen "Fikrimin İnce Gülü" özel edisyonu, külliyatın en kapsamlı çalışması olarak yayımlandı.

Yapıtların farklı dillere kazandırılması hedefleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, gelecekte de Ağaoğlu'nun tüm eserlerini yayımlamayı ayrıca yapıtlarını farklı dillere kazandırarak dünya edebiyatındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda İtalyanca ve Azerice başta olmak üzere çeşitli çeviri projeleri de yürütülüyor.

Adalet Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı kişisel arşivi, 27 Ocak 2010'da "Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası" adıyla hizmete açıldı. Odanın tasarımı, mobilyaları ve yerleşim düzeni bizzat yazar tarafından planlandı.

Arşivde belgeler, mektuplar ve kişisel notlar da yer alıyor

Araştırmacılara açık bir biçimde düzenlenen arşivde, 1948-2008 arasındaki basın arşivlerinden, yazarın her bir eserine ait el yazmaları, belgeler, mektuplar ve kişisel notlara kadar geniş bir materyal yelpazesi bulunuyor.

Ayrıca Adalet Ağaoğlu ve eşi Halim Ağaoğlu'na ait özel kitap koleksiyonları, ödüller, plaklar ve fotoğraflar da bu odada korunuyor.

Belge ve dosyaların dijitalleştirme süreci devam ederken, arşiv Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yanı sıra dışarıdan gelen araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanımına açık. Araştırmacılar, randevu sistemiyle arşivden yararlanabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.