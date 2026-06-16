İstanbul'da "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" gençlik zirvesi devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Bülbül, Filistinli mültecilerin durumunun yalnızca Filistin'i değil tüm bölgeyi etkileyen sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir fay hattı. Bu çatışmalar bölgeye ve dünyaya da yayılabilir, işte tam olarak bunu görüyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" başlıklı uluslararası gençlik zirvesi, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası'nda gerçekleştirilen zirvede hitap eden Bülbül, Filistinli mülteciler ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bülbül, BM'nin Filistin meselesindeki tarihsel rolüne değinerek, 1947 yılında kabul edilen BM Genel Kurulu'nun 181 sayılı kararının sahadaki gerçeklerle tamamen çeliştiğini dile getirdi.

Filistinli mültecilerin durumunun yalnızca Filistin'i değil tüm bölgeyi etkileyen sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu öyle bir fay hattı ki bu sorun sadece Filistin'le sınırlı kalamaz. Bölge ve dünya için de sonuçları olacaktır. Dolayısıyla bu çok önemli bir fay hattı. Bu çatışmalar bölgeye ve dünyaya da yayılabilir, işte tam olarak bunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının temel meselelerden biri olduğunu belirterek, "İsrail, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tanımaya direniyor, oysa bu geri dönüş hakkı uluslararası hukuk, BM ve uluslararası kurumlar tarafından açıkça tanınmıştır." ifadelerini kullandı.

"UNRWA Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesi için önemli"

UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da eğitim, sağlık ve insani yardım hizmetleri sunduğunu aktaran Bülbül, kurumun özellikle Filistinli mültecilerin kayıt altına alınması nedeniyle İsrail tarafından hedef alındığını dile getirdi.

İsrail'in son yıllarda UNRWA'ya yönelik çeşitli suçlamalar yönelttiğini ifade eden Bülbül, İsrail'in UNRWA'nın Filistinlilere mülteci statüsü kazandırarak bu çatışmanın çözümüne engel oluşturduğunu iddia ettiğini söyledi.

Bülbül, "UNRWA, sınırlara bakmaksızın bölgedeki tüm Filistinlileri bir araya getiren kuruluşlardan biridir. Dolayısıyla Filistinliler için birleştirici bir yapıdır. Bu anlamda, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesi için önemlidir." ifadelerini kullandı.

" Gazze'de soykırım riski devam ediyor"

Bazı Batılı ülkelerin İsrail tarafından ortaya atılan doğrulanmamış bir iddia nedeniyle UNRWA'ya sağladıkları mali desteği kesme kararlarını eleştirerek, "Bence bu, Batılı güçlerin Gazze'deki soykırıma ortak olmaları anlamına geliyor." dedi.

Bülbül, Uluslararası Adalet Divanının Gazze'ye insani yardım ulaştırılması gerektiğine yönelik kararlarına işaret ederek, "Şu anda İsrail vatandaşları için UNRWA personeli tarafından herhangi bir risk söz konusu değil. Ancak (Gazze'de) soykırım riski devam ediyor ve şu anda hayatları için gerçek bir tehlike olmamasına rağmen İsraillilere daha çok önem veriyorlar. Ama burada (Gazze'de) soykırım yaşanıyor. Bu yüzden bunu unutmamalıyız ve olabildiğince bu sömürgeci yapılara güvenmemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.