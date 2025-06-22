Yanına yaklaştığı boğa havaya fırlattı

Yanına yaklaştığı boğa havaya fırlattı
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Yanına yaklaştığı boğa havaya fırlattı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boğa güreşi öncesi eğlence sırasında Halil Yetimoğlu, boğanın boynuz darbesiyle havaya fırlatıldı. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

BOĞA, YANINA YAKLAŞAN ADAMI HAVAYA FIRLATTI

Olay, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde, 1'inci Doğanköy Boğa Güreşi öncesi düzenlenen eğlencede meydana geldi. Halil Yetimoğlu para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kendisine yaklaşan Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Savrulan Yetimoğlu, yere düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Halil Yetimoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar, etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, boğaya yaklaşan Yetimoğlu'nun boynuz darbesi aldığı ve düştüğü anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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