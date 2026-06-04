Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-3 Haziran'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı saha çalışmaları kapsamında, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bahse konu şüphelilerin ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.