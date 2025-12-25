Bodrum'da limanda fok görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda avlanan bir fok, vatandaşların ilgisini çekti.

Bodrum Marina'da bulunan vatandaşlar, bir fokun teknelerin bağlı olduğu iskelelerin altında yüzdüğünü fark etti. Ahşap iskelelerin arasında dolaşan ve zaman zaman dalarak avlanan yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bir süre liman içerisinde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu. Fokun iskele altında yüzdüğü ve avlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.