Beyşehir'de bodrumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Beyşehir'de sahipleri yurtdışında bulunan bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kilitli kapıyı açamayıp pencereden yaptığı müdahale ile kediyi sağlığına kavuşturdu.

Beyşehir ilçesinde sahipleri yurtdışında olduğu için oturulmayan 4 katlı bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir binanın bodrum katında kedinin mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bodrumun kilitli olması nedeniyle giremeyen ekipler, penceresini açarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için ucunda urgan olan bir aparatla çalışma başlattı.

Ekipler, aparatı pencereye doğru çekerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak mama ve su verdi.

Arife Gökçenoğlu, kedinin kurtarılmış olmasından duyduğu sevinci dile getirerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
