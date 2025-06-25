Bodrum İş İnsanları Derneği 'Yaza Merhaba' Etkinliği Düzenlendi

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Bodrum İş İnsanları Derneği, 5. yılını kutladığı 'Yaza Merhaba' etkinliğinde iş insanlarını bir araya getirdi. Etkinlikte sosyal sorumluluk projelerine destek amaçlı çekiliş yapıldı.

Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde biraraya geldi.

Yalıkavak Marina'daki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Ortakent Özel Çocuklar Yasam Merkezi'nin eksikliklerini gidermek için çekiliş de yapıldı.

Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı, derneğin 5'nci yılını kutladığının belirterek, "Biz, ticaretimizi geliştirelim diye yola çıktık. Ama bunun yanında sosyal sorumluluğu da beraber yürüttük.." dedi.

Aydin Ayaydın da, "Bodrum İs İnsanları Derneği'nin bu güzel etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben de her zaman onlarla birlikteyim, onların yanındayım. Ben de kendimi onlardan biri olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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