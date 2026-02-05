Haberler

Bodrum'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı davasında karar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya ilişkin açılan davada, sanıklar ağır hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 33 ile 47 yıl arasında hapis cezaları verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin öldüğü, biri ağır üç kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu, 4 sanığın yargılandığı davada, bir sanık 47, diğer iki sanık 33'er yıl, bir sanık ise 31 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar Yiğitcan B. ve Emircan B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Mert Ali A. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme tarafından son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Emircan B. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten 47 yıl, Mert Ali A'ya "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Yiğitcan B. ile tutuksuz yargılanan Ardahan B. hakkında ise "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 33'er yıl hapis cezası veren heyet, Ardahan B. hakkında da hükmen tutuklama kararı vererek yakalama emri çıkarttı.

Olay

İlçedeki bir otele 27 Ağustos 2023'te silahla ateş açılmış, oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Olayın otelde kalan 3 kişi ile husumetli şüpheliler arasında yaşandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

Giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor