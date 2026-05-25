Bodrum'da Rus anne ve kızını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anneyle kızının silahla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince, eski eşi Irina Dvizova ile kızı Dayana'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Andrej Kuslevic hakkında verilen kararın gerekçesi yazıldı.

Kararda, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ve dosyadaki delillerle örtüşmediği vurgulandı.

Sanığın, maktul Irina Dvizova'nın isteği üzerine onun aracıyla Ankara'ya gittiği yönündeki savunmasına itibar edilmediği belirtilen kararda, sanık ile maktul arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğu, maktulün sanık hakkında uzaklaştırma kararları aldırdığı ifade edildi.

Kararda, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aracına sahte plaka taktığı belirlenen sanığın, olayın ardından maktullerin evinden Irina Dvizova'ya ait araçla ve 5 yaşındaki oğluyla ayrıldığı kaydedildi.

Kararda, sanığın daha sonra oğlunu bir otele bırakarak cesetlerin bulunduğu bölgeye gittiği, ardından kendi aracını almak amacıyla taksiyle maktulün evinin bulunduğu bölgeye geçtiği belirtildi.

Kamera kayıtları, otel giriş-çıkış görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerinin sanığın hareketlerini doğruladığına işaret edilen kararda, sanığın olay sonrası delilleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik adımlar attığı ifade edildi.

Kararda, sanığın maktule ait araçla Ankara'ya giderek aracı Esenboğa Havalimanı'nda bıraktığı, tek yönlü uçak bileti aldığı ve dönüş bileti bulunmadığı belirtilerek, maktule ait araçta maktullerin kan izlerinin tespit edildiği anlatıldı.

Sanığın bu hususlarda makul açıklama yapamadığı aktarılan açıklamada, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiğine, kaçış sürecini de önceden organize ettiğine kanaat getirildiği bildirildi.

Gerekçeli kararda, cinayetin tasarlanarak işlendiği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Olay

Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi Andrej Kuslevic olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı saptanmıştı.

Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Almanya'da yakalanan Andrej Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmişti.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Andrej Kuslevic'e 13 Mayıs'taki karar duruşmasında "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.