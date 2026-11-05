Bodrum'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA