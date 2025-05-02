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Bodrum'da Zincir Market Çalışanına Şiddet Uygulandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir zincir markette çalışan Birsen D., mesai arkadaşı Abdullah K. tarafından darbedildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Birsen D., jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Abdullah K. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zincir markette çalışan Birsen D.'nin (23), mesai arkadaşı Abdullah K. (25) tarafından darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip, Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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