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Bodrum'da zihinsel engelli kişinin, ölen babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadığı belirlendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin, hayatını kaybeden babasının cesediyle iki gün boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve giren ekipler, yaşlı adamın birkaç gün önce öldüğünü belirledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişinin, ölen babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta yaşayan Veysel Bek'ten birkaç gündür haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz halde buldukları Veysel Bek'in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Bek'in zihinsel engelli olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki oğlu A.B'nin de bu süreçte evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

İki gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bek'in son olarak bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bek'in cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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