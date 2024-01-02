Bodrum'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen ise yakalandı.
Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Aralık'ta saat 03.05'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 06.30'da Bodrum açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 31 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.