Bodrum'da Yerleşim Yakınlarında Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçenin Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde otluk ve ağaçlık alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekiplerce müdahale edildi. Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Gümüşlük ve Dağbelen mahallelerindeki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Akyarlar Mahallesi'ndeki yangın da yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.