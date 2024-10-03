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Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, otellerin bulunduğu bölgede yayılmadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gümbet Mahallesi Dayılar Sokak'ta yol kenarındaki atıklarda başlayan yangın, makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Otellerin bulunduğu bölgedeki yangın, itfaiye ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel

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