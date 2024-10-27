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Bodrum'da Yaban Domuzlarına Eliyle Yardım

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzlarını gören iki arkadaş, yanlarında getirdikleri yaş mamayla hayvanları besledi. O anları cep telefonlarıyla kaydeden Mustafa Akman ve İrem Çevikel'in bu davranışı dikkat çekti.

Bodrum'da aç kalan domuzları elleriyle beslediler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzlarını elleriyle beslediler.

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede aç kalan yaban domuzlarının yiyecek aradığını gören Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel, harekete geçti. Domuzların yaklaşmasını bekleyen iki arkadaş, yanlarında getirdikleri yaş mamayı hayvanlara verdi. O anları cep telefonlarıyla kaydeden Akman ve Çevikel, domuzların mamayı yemesi görenleri şaşırttı.

Bodrum'da Yaban Domuzlarına Eliyle Yardım
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Güncel

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