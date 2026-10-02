Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 132 gram skunk ele geçirildi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere ve araçlara operasyon düzenlendi. Aramalarda; satışa hazır halde 16 parça halinde 132 gram skunk, 37 parça halinde 69 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 82 bin 600 TL, 290 avro, 165 dolar ve 110 sterlin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı