Muğla Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vurularak Öldürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi av tüfeğiyle yakalayıp gözaltına aldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.