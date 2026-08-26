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Bodrum'da Tiny House Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir arsa içerisindeki Tiny House'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir arsa içerisindeki Tiny House'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mazıköy Mahallesi Yukarı Mazı Koyu'ndaki bir arsa içerisindeki Tiny House'un yandığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında Tiny House'da hasar oluştu.

Kaynak: AA
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