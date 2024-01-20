Bodrum'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki gencin motosikletlerini uzanarak kullandığı anlar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk, önceki gün, Emin Anter Bulvarı'nda görüntülendi. Torba'dan Bodrum yönün giden motosikletli iki genç, seyir halindeyken birden motosikletin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet süren gençler, önlerindeki araçları da solladı. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen başka araçlardakiler tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.