Bodrum'da gölet taşınca balıklar asfalta sürüklendi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili sağanak sonucu göletin taşmasıyla yola sürüklenen balıklar, vatandaşlar tarafından toplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göletin taşması sonucu asfalta sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taştı. Çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı.

Göletten taşan sularla birlikte balıklar da asfalta sürüklendi. Vatandaşlar yoldaki balıkları tek tek topladı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
