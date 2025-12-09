Bodrum'da takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Gökhan Park (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum karayolunda meydana geldi. Gökhan Park'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 R 2073 plakalı kamyonet, refüje çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan, Park, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Park, burada kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.