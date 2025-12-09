Haberler

Bodrum'da takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Gökhan Park hayatını kaybetti. Kaza sonrası ağır yaralanan Park, hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Gökhan Park (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum karayolunda meydana geldi. Gökhan Park'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 R 2073 plakalı kamyonet, refüje çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan, Park, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Park, burada kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
