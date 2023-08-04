Bodrum'da Su Ana İsale Hattı Patladı, Trafik Durma Noktasına Geldi

BODRUM'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen su ana isale hattının patlamasının ardından ana ve ara yollarda trafik durma noktasına geldi. Çalışmalar nedeniyle Bitez'den Ortakent'e giden yol trafiğe kapandı. Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum- Turgutreis güzergahına yönelince karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar kontak kapatma noktasına geldi.Öte yandan, Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunu yaşandı. Ortakent istikametine gitmek isteyen bazı sürücüler, adliye ve mezarlık arasındaki yola yönelince o nokta da trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Sürücüler 3 kilometrelik yolu 3 saatte aşamazken, duruma tepki gösterdi.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), -