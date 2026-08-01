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Bodrum’da su alan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

Bodrum’da su alan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde içerisinde 4 kişi bulunan 10 metrelik su alan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 4 kişi bulunan 10 metrelik su alan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum Küçükbük önlerinde içerisinde 4 kişi bulunan bir teknenin su aldığı bilgisine ulaştı. 10 metre boyundaki tekneyi kurtarmak için bölgeye KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Bottaki personel tarafından teknedeki su tahliye edilirken, tekne ise yedeklenerek Yalıkavak'taki güvenli bölgeye çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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