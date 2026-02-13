Haberler

Muğla Bodrum'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Etkili Oldu

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde metrekareye 65 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü ve bazı bölgelerde tahliye çalışmaları yapıldı. Ayrıca fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu.

METREKAREYE 65 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesine gece saatlerinden bu yana metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle Kızılağaç-Bodrum yolu trafiğe kapandı. Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen mevkilerinde yollar ve bazı alçak kesimler göle döndü. Kızılağaç Mahallesi'nde bir bahçenin duvarı, sel suları nedeniyle yıkıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri Kızılağaç-Bodrum yolu ile Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen'deki suyla dolan noktalarda tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Kızılağaç-Bodrum yolundaki tahliye çalışmalarına Bodrum AFAD gönüllüleri de destek verdi.

BALIKÇI TEKNESİ BATTI, FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Öte yandan, denizlerde etkili olan fırtına nedeniyle Bitez sahilinde, bir balıkçı teknesi karaya vurdu. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça, Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri iptal oldu.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
