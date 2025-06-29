Bodrum'da Sıcak Havadan Etkilenen Karga Kafeye Girdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak hava nedeniyle su ve yiyecek arayan bir karga, kafeye girerek masaya bırakılan suyu içti ve ikram edilen yiyecekleri yedi. Sıcaklığın 39,3 dereceye ulaştığı bölgede, karganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti ve verilen yiyecekleri yedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kentte en yüksek sıcaklık 39,3 derece ölçüldü.

Sıcak havadan etkilenen bir karganın Bodrum Çarşısı'ndaki kafeye girerek su içmesi ve verilen yiyecekleri yemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, karganın ağzı açık şekilde sandalyeye konduğu ve işletme sahibince verilen suyu içmesi yer alıyor.

Bir tepsideki buzlu sudan da içen karganın kafedekilerin verdiği yiyeceklerden de yediği, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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