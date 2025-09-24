Bodrum'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki bir cipin motor kısmından yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi, yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Yokuşbaşı Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 SFS 93 plakalı cipin motor kısmından alevler yükseldi.
Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye görevlileri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.
Yangın sonucu cipte hasar oluştu.
Yangın sırasında kara yolunda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.