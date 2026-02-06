Haberler

Bodrum'da Sağanak Yağmur Yolları Kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında mahsur kaldı. Yerel ekipler sıkı bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında kaldı. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. 2 araç yolda mahsur kaldı, 1 otomobil ise sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri tarafından bölgede aralıksız olarak çalışmalar devam ederken, derelerin debisi yükseldi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu