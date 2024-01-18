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Bodrum'da Sağanak Sonrası Plajlarda Çöp Yığınları Oluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası Gümbet ve Bitez plajlarında çöp yığınları oluştu. Sel sularıyla plaja kadar gelen atıklar, kirliliği gözler önüne serdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası Gümbet ve Bitez plajlarında çöp yığınları oluştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, 2 gündür sağanak aralıklarla etkili oluyor. Yağmurla debileri yükselen dereler, önlerine kattıkları çöpleri Gümbet ve Bitez plajlarına taşıdı. Sel sularıyla plaja kadar gelen içki şişelerinden plastiğe kadar çok sayıda atık, kirliliği gözler önüne serdi. Bazı amatör olta balıkçıları çöplere aldırış etmeden sahil kenarında balık tutarken, bölgedeki kuş sürüleri de çöp yığını içerisinde yiyecek aradı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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