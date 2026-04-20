Bodrum'da CHP'li belediye meclis ve il yönetim kurulu üyesi hakim karşısına çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet iddiasıyla yargılanan CHP'li Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu'nun duruşması başladı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çırakoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Atare ve Çırakoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ile müşteki ve tanıklar dinlendi. Taraflar, suçlamalara ilişkin beyanlarını yineledi.

Mahkeme tarafından söz verilen sanıklar Atare ve Çırakoğlu, üzerlerine atılı rüşvet suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 11 Mayıs'a ertelendi.

Olay

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ekim 2025'te ihbar üzerine çalışma başlatılmış, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan Niyazi Atare'nin motosikletinde, seri numaraları önceden belirlenmiş 400 bin lira ele geçirilmişti.

Bu gelişme üzerine "rüşvet alma" suçlamasıyla gözaltına alınan Niyazi Atare'nin yanı sıra suça iştirak ettiği öne sürülen İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınmış, şüpheliler 31 Ekim 2025'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
