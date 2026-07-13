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Bodrum'da restoranda silahlı saldırı: 1 ölü

Bodrum'da restoranda silahlı saldırı: 1 ölü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik (28), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Restorandakiler ise panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer mekanlara girerek Bilik'i aradığı ileri sürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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