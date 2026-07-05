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Polisten kaçan 4 şüpheli, ruhsatsız tabancalarla yakalandı

Polisten kaçan 4 şüpheli, ruhsatsız tabancalarla yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis denetiminde ellerindeki çantayla kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 37 mermi bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin denetiminde, ellerindeki çanta ile kaçan 4 şüpheli, takibin ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerde 4 ruhsatsız tabanca ve 37 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalıkavak Mahallesi'ndeki işletmede yapılan denetimde; A.M.C., E.U., E.D. ve E.B. isimli 4 şüpheli ellerinde çantayla koşarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca ile 37 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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