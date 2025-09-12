Haberler

Bodrum'da Planlı Su Kesintileri Başlıyor

Bodrum'da Planlı Su Kesintileri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSKİ, Bodrum'da kuraklık nedeniyle su kesintilerinin 13 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu. Belirlenen bölgelerde 24 saat sürecek kesintiler, Geyik ve Mumcular barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesi nedeniyle uygulanacak.

MUĞLA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum'da planlı su kesintilerinin yarından itibaren başlayacağı bildirildi. Su kesintilerinin belirlenen iki bölgede 24 saat süreceği belirtildi.

Kuraklık ve düşen yağış miktarı azlığı hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Bu kapsamda MUSKİ geçtiğimiz günlerde planlı olarak yapılacak su kesintilerini duyurdu. Duyurunun ardından planlı kesintilerin yapılacağı bölgelerle ilgili MUSKİ tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun durdurulması sonucunda ilçemizde su kesintisi yapılmaktadır. Bodrum'da kesinti uygulanacak bölgeler; 13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında ise Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe 14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler: Harekete geçebiliriz
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.