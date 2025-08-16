Bodrum'da Patlayan Su Hattı Yolda Çukura Neden Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'nde patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı ve yolda çukur oluştu. MUSKİ ekipleri onarım için bölgeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı, yolda çukur oluştu.

Olay, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde meydana geldi. Patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Yolda çukur oluştu. İhbarla bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
