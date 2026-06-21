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Muğla'da servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'da servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin yanında park halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelin yanında park halinde bulunan 48 S 4005 plakalı servis minibüsünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından da görüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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