Haberler

4 araca zarar verip, içlerindeki para ve eşyaları çaldılar; 3 gözaltı

4 araca zarar verip, içlerindeki para ve eşyaları çaldılar; 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki 4 araca zarar verip para ve eşyaları çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti yolunda park halinde olan 4 araca zarar verip, içlerinden para ve çeşitli eşyaları çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Olay, önceki gün Pedasa Antik Kenti yolunda meydana geldi. Yürüyüş yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, kullandıkları 4 aracı yol kenarına park etti. Yürüyüşün ardından araçlarının bulunduğu alana dönen kişiler, camların kırıldığını, para ve çeşitli eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.A., G.Ö. ve H.Ö. olduğu tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A. hakkında 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Doğru yolda değiller
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı