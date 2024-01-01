Bodrum'da Otomobil Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanıyla çıkarak kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, dalgıçların yaptığı çalışmayla denizden çekiciyle çıkarıldı.