Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Otomobil Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanıyla çıkarak kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, dalgıçların yaptığı çalışmayla denizden çekiciyle çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gündoğan Jandarma Bodrum Kurtarma Olay Kaza Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title