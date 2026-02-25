Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dirmil Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangının yüksek gerilim hatlarından kaynaklandığı belirtildi.
Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, ormanlık alandaki yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Ekipler, yangının yüksek gerilim hatları nedeniyle çıktığını tespit etti.
Kaynak: AA / Ali Ballı