Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Mahallesi sahilinde ölü bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen zabıta ekipleri, kaplumbağanın öldüğünü belirledi ve vücudunda bozulmalar saptandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Torba Mahallesi sahilinde dolaşan vatandaşlar, hareketsiz halde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark edip, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen zabıta ekibinin yaptığı kontrolde, deniz kaplumbağasının öldüğü belirlendi.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde bozulmalar olan deniz kaplumbağası daha sonra belediye ekiplerince vinç yardımıyla bölgeden alındı.