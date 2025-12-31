Bodrum'da çocuklara okul bahçesinde suni kar sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ilkokulun bahçesine dökülen suni kar ile çocuklara sürpriz yapıldı.

Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda, yılbaşı öncesi düzenlenen etkinlikte okul bahçesine suni kar döküldü.

Teneffüse çıkınca karla karşılaşan öğrenciler sevinç yaşadı. Suni de olsa ilk kez kar gören bazı çocuklar çok heyecanlandı. Kartapu oynayan öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Özel bir firma tarafından getirilen karla, çocuklar yeni yılı kutladı.