Bodrum'da çocuklara okul bahçesinde suni kar sürprizi

Bodrum'da çocuklara okul bahçesinde suni kar sürprizi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda yılbaşı öncesi etkinlikte bahçeye dökülen suni kar, çocukları sevindirdi. İlk kez kar gören bazı öğrenciler büyük bir heyecan yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ilkokulun bahçesine dökülen suni kar ile çocuklara sürpriz yapıldı.

Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda, yılbaşı öncesi düzenlenen etkinlikte okul bahçesine suni kar döküldü.

Teneffüse çıkınca karla karşılaşan öğrenciler sevinç yaşadı. Suni de olsa ilk kez kar gören bazı çocuklar çok heyecanlandı. Kartapu oynayan öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Özel bir firma tarafından getirilen karla, çocuklar yeni yılı kutladı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
