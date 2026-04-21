Haberler

Bodrum'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet-minibüs kazasında, motosiklet sürücüsü Mustafa Can hayatını kaybetti. Kazada, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mumcular Mahallesi Bayır istikametinde, Mustafa Can'ın kullandığı 48 ATJ 797 plakalı motosiklet, M.K. yönetimindeki 48 S 3749 plakalı minibüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, yola savrulan Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Can'ın cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

