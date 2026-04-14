Haberler

Bodrum'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Bitez Mahallesi'nde meydana geldi.

Çağlar Taşin'in kullandığı 34 FSM 839 plakalı motosiklet, Bitez Mahallesi 1516 Sokak'ta kontrolden çıkıp yol kenarına park edilen otomobile çarparak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde, motosikletle çarptığı otomobil ile yol kenarındaki demir çit arasına sıkışan Taşin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Taşin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

