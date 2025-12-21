Haberler

Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet kazası sonucunda 22 yaşındaki Halil Altın yaşamını yitirdi. Kazada 16 yaşındaki sürücü M.D. manevra yaparken motosiklet devrildi ve iki kişi yola savruldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletteki Halil Altın (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. 48 AZE 446 plakalı motosikletin sürücüsü M.D. (16), dönüş yapmak isteyen başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi. Kazada M.D. ile arkasında oturan Halil Altın, asfalt zemine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Halil Altın, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
title