Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ferhat Bak (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Bak, kullandığı 58 AEB 933 plakalı motosikletle Turgutreis Mahallesi'nden Bodrum ilçe merkezi istikametine giderken kontrolü kaybetti. Savrulan motosiklet devrildi. Kazada Bak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferhat Bak, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Bak, doktorların müdahalesini rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

