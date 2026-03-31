Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Ferhat Bak (25) hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Bak hastanede kurtarılamadı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Bak, kullandığı 58 AEB 933 plakalı motosikletle Turgutreis Mahallesi'nden Bodrum ilçe merkezi istikametine giderken kontrolü kaybetti. Savrulan motosiklet devrildi. Kazada Bak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferhat Bak, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Bak, doktorların müdahalesini rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
