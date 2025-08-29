Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu sürücü Rıdvan Acar hayatını kaybetti. Olayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.A. (81) idaresindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araç, Yalıçiftlik Mahallesi'nde Rıdvan Acar'ın kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acar'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
