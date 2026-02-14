Haberler

Bodrum'da boş araziye moloz ve atık döken kişiye 50 bin lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş bir araziye moloz ve atık döken kişiye 50 bin lira ceza kesildi. Zabıta ve jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli, aynı yere iki kez atık döküp uzaklaşırken görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş araziye moloz ve atık döktüğü belirlenen kişiye 50 bin lira ceza kesildi.

Turgutreis Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'ndeki boş araziye, üç tekerlekli motosikletiyle gelen bir kişinin, moloz ve atık dolu çuvalları boşaltarak bölgeden ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Aynı kişinin kısa bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelerek, ikinci kez atık döküp uzaklaştığı tespit edildi.

Bodrum Belediyesi zabıta ve jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliye 50 bin lira ceza uyguladı.

Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden kaldırıldı.

Şüphelinin, araziye moloz ve atık döktüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
