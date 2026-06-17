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Bodrum'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanılmayan bir işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasıyla başladığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanılmayan işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Torba Mahallesi'nde atıl durumda bulunan bir işçi konteynerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, konteynerdeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, metruk ve kullanım dışı olduğu belirtilen konteynerde bulunan çok sayıda yatak yanarken, konteyner de ısı ve duman nedeniyle zarar gördü.

İlk incelemelerde, yangının konteynerin arkasındaki yaklaşık 20 metrekarelik otluk alana söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu başladığı, alevlerin daha sonra konteynere sıçradığı tespit edildi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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