Bodrum'da marinadaki yangında batan 7 motoryatın enkazı kaldırıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki marinada çıkan, 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar aldığı yangının ardından, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Hasar gören motoryatlar, çekek alanına taşındı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan motoryatta, 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyüp, diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten 2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri denizde önlem aldı.

Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 'Sisu', 'Dadstoy', 'Sieasta', 'Floating Asset', 'Cher', 'Iceberg' ve 'Lulu D Angel' isimli motoryatlar battı, 'Breeze' isimli motoryat hafif hasar aldı. Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve detaylıca incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirdi.

DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN KİRLİLİĞE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangından 1 gün sonra, oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Temizliğin tamamlanmasından sonra yanarak batan 7 motoryatın bulunduğu alanda, geçen haftalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarıldı. Motoryatlar marina içerisinde çekek sahasına alındı. Ekipler tarafından deniz dibinde ve yüzeyinde yeniden temizlik çalışması başlatıldı. Çekek alanına getirilen yatların büyük çapta yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü

2 yaşındaki çocuğun oyunu faciayla bitti
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
Aynı anneden doğdular ama üvey kardeş çıktılar! Tıp dünyası şokta

Tıp dünyası şokta! Aynı anneden doğdular ama üvey kardeş çıktılar
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor