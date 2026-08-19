Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Gümbet'e Yanaştırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içinde 9 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Gümbet'e yanaştırıldı. Yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen KYEM-6 botu, tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 9 kişinin bulunduğu tekne, Gümbet'te yanaştırıldı.
Akvaryum Adası önlerinde 20 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 9 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Gümbet'e yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı