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Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Gümbet'e Yanaştırıldı

Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Gümbet'e Yanaştırıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içinde 9 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Gümbet'e yanaştırıldı. Yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen KYEM-6 botu, tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 9 kişinin bulunduğu tekne, Gümbet'te yanaştırıldı.

Akvaryum Adası önlerinde 20 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 9 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Gümbet'e yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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